Киев, 25 июля. Госпогранслужба Украины обвинила Россию в «притеснении» украинских рыбаков в Херсонской области.

По словам спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, «российское вторжение» повлияет на благосостояние рыбаков, ведущих промысел в Азовском море. Кроме того, «блокада» создаст проблемы для международных партнеров при торговле с Украиной.

"Это риски, которые нужно оценивать и противодействие которым нужно находить уже сейчас", — сообщил Слободян.

По словам экспертов, поднятие подобных тем свидетельствует о желании прикрыть серьезные проблемы, которые существуют в украинском ВМС. Так, украинская погранслужба и ВМС не могут нормально проверять суды, следующие в украинские порты. Чтобы как-то оправдать собственные проблемы, украинский адмирал даже предложил заминировать Азовское море.

Отметим, что в Совфеде РФ заявили, что Украина сама обостряет ситуацию в Азовском море.