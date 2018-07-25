«Перекрутили историю»: в Киеве приписали УПА подвиги «Молодой гвардии»

Киев, 25 июля. Антифашистская организация «Молодая гвардия», действовавшая в годы Великой Отечественной войны в Краснодоне, оказывается, была организована вовсе не большевиками, а членами «Украинской повстанческой армии» (УПА1, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

Об этом сообщил председатель украинского общества «Просвещение» имени Тараса Шевченко Павел Мовчан, приписавший подвиги «Молодой гвардии» националистам. По его словам, Россия якобы «перекрутила историю».

«Усилиями Фадеева была искажена история Молодой гвардии. Молодая гвардия была организована Украинской повстанческой армией, связанными с ней группами. Всю эту историю Москва перекрутила так, что это делали большевики», — сказал Мовчан.

Напомним, подпольная молодежная организация сопротивления «Молодая гвардия» действовала в Краснодоне в 1942-1943 годах. Ее руководителей немцы расстреляли, многих — подвергли пыткам. О героической борьбе «Молодой гвардии» против фашистских захватчиков в одноименном романе рассказал писатель Александр Фадеев.

«Украинская повстанческая армия» — организация коллаборационистов, в годы Великой Отечественной войны сотрудничавшая с немцами.

1 Организация запрещена на территории РФ.