Вандал разбил вдребезги звезду Трампа на аллее славы Голливуда

Вашингтон, 25 июля. Во вторник ночью неизвестный мужчина киркой разбил вдребезги звезду президента США Дональда Трампа на аллее славы Голливуда.

Инцидент произошел в 03.00 ночи по местному времени (13.00 по Москве). Как сообщает телеканал ABC 7, кирку вандал достал из футляра, части разбитой звезды разлетелись по всей улице. Восстановить внешность мужчины пока не удалось.

Отмечается, что звезда Трампа на аллее славы Голливуда страдает не впервые. В преддверии выборов американского президента в 2016 году ее уничтожил мужчина, переодевшийся в форму строителя.