Колобков надеется на восстановление работы ВФЛА после допингового скандала
Москва, 25 июля. Россия предоставила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) всю информацию для возобновления работы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом в среду заявил министр спорта России Павел Колобков.
По его словам, этот вопрос должен быть поднят во время заседания IAAF, которое состоится 27 июля в Буэнос-Айресе.
«За последние два месяца была огромная переписка, было множество встреч, всю необходимую информацию мы предоставили. Я надеюсь на позитивные решения IAAF, тем более для этого было все сделано», — отметил Колобков.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о готовности восстановить Россию в правах. Он отметил положительные изменения с ОКР и РУСАДой, а также перестановку в министерстве спорта РФ. Все это, по мнению Баха, указывает на то, что Россия готова «перевернуть страницу» истории.
ВФЛА была временно отстранена от работы в IAAF в ноябре 2015 года. Поводом послужили обвинения в допинговых нарушениях среди российских спортсменов.