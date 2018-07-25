«Вы все фейк»: Роман Носиков о потемкинских деревнях, которые строит не Россия

На днях The Wall Street Journal вышла с крайне симптоматичной статьей под названием «Путин слаб. Европа не должна быть слабой». Автор заметки Уолтер Рассел Мид пишет, что на самом деле Россия и ее президент — слишком переоценены и второстепенны.

Все неприятности Запада за последнее время объясняются вовсе не силой России, добавляет автор. А тем, что Берлин зачем-то проводит эгоистичную политику, заключает с Москвой никчемные сделки, тогда как надо сделки заключать с Вашингтоном, а с Кремлем — бороться, и так победим.

Эксперты такие эксперты

«Россия по-прежнему не в состоянии нейтрализовать демократическую революцию, начавшуюся после 1990 года, превзойти НАТО или добиться распада Евросоюза, — указывает господин Мид. — Запад переживает кризис не из-за силы России, а из-за слабости Европы».

В свою очередь, один из авторитетных (на том же Западе) российских оппозиционеров Константин Боровой написал текст «Будущее России», в котором выразил непреклонную уверенность в скором распаде страны.

«Момент дезинтеграции может начаться в любой момент. Завтра, через месяц или год, — заявляет Боровой. — Частный вопрос, который сопровождает главный вопрос — что сделает Путин? Ответ банален — любое его действие или даже бездействие лишь приближает распад».

Не отстают и в Европе. К примеру, Danmarks Radio опубликовало рассказ о блестящей операции украинских спецслужб по предотвращению убийства Аркадия Бабченко. В экспертах — не блогер какой-нибудь, а целый бывший глава датской спецслужбы PET Ханс Йорген Бонниксен.

Куча прочих СМИ перепечатала письменную истерику какого-то не известного мне писателя-фантаста из Прибалтики Дидзиса Седлениекса. Цитата:

«Презрительным словом русские или чуть более толерантным русскоязычные обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovietiqus вне зависимости от национальности. Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей, у этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь».

Что это вообще за обострение? И обострение ли вообще?

Столкновение с реальностью

Нет, обострением тут и не пахнет. Скорее, наоборот. В Европе начинается капитальный ремонт мировоззрения, изрядно пострадавшего от столкновений с реальностью.

Реальность в последнее время больно бьет по европейскому мировоззрению и отламывает от него целые куски.

Успехи России в Сирии, полный провал политики Запада на Украине, украинские солдаты-нацисты, зигующие друг другу в немецких госпиталях, где их лечат за счет налогоплательщиков, позор СБУ с Бабченко и, конечно же, только что прошедший в России чемпионат мира по футболу — нанесли невероятные повреждения тем декорациям, которые тщательно выстраивались для европейца политиками и СМИ.

Вдребезги разлетелась слепленная из гумуса и древесины «страна-бензоколонка». Растаяли на утреннем солнышке злобные русские шовинисты. Рухнули ржавые советские ракеты. Мордор — так тот вообще не явился на сцену.

Россия показала себя как успешная страна с качественным, уверенным в себе — и по этой причине вполне дружелюбным — населением. С экономикой, способной выдержать значительные нагрузки. С качественной инфраструктурой. Мы оказались вдруг страной, способной к организации очень сложных мероприятий, а следовательно — достойной инвестиций. Страной с налаженной системой безопасности и дееспособной Армией, вооруженной новым эффективным оружием.

То, что мы сейчас наблюдаем, — это лихорадочная попыка Европы восстановить изрядно подтопленное мировоззрение. Снова собрать из гумуса и палок макеты ужасных русских, залить все серой краской, быстренько откопать где-нибудь петуха из навоза, водрузить его на шест — и облегченно приступить к созерцанию и медитации.

Пока опять не началось.

Пока Россия не сделала что-нибудь такое, что никак не укладывается в созданную мировоззренческую концепцию.

Дозы «отсталой России»

Собственно говоря, то, с чем мы имеем дело, — это все те же знаменитые потемкинские деревни, только наоборот. Люди не покладая рук трудятся над тем, чтобы не видеть на месте России ничего, кроме руин.

Проблема в том, что по мере того как мы будем действовать на все большем пространстве, нашим собратьям по планете, подсевшим на дозы «отсталой России», придется отступать все дальше и дальше — пока они сами окончательно не переедут в миры-декорации, где будут вынуждены изображать нас же — ходя в валенках на босу ногу.

Чем все это кончится, нам только что показала основатель группы Femen — она покончила с собой, оставив записку: «Вы все фейк». Манифестация через самоуничтожение, обвинение в небытии и неподлинности — с уходом в небытие... Что может лучше раскрыть современное европейское отношение к себе, к миру и к России?

Что может лучше деятельности Femen символизировать господствующую идеологию? И что идеальнее завершает этот путь, чем самоубийство, сопровожденное подобным обвинением?

Ничто..

И Европа, конечно же, к этому придет.