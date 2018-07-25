Меню
Общество
ЕСПЧ призвал Сенцова прервать голодовку и принять предложенную помощь
Весь мир
Асад высоко оценил усилия Москвы по возвращению сирийских беженцев
Следующая новость
Загрузка...

    ЕСПЧ призвал Сенцова прервать голодовку и принять предложенную помощь

      /  Обновлено: 
    146

    ЕСПЧ призвал Сенцова прервать голодовку и принять предложенную помощь

    Москва, 25 июля. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился к осужденному за подготовку терактов в Крыму украинскому режиссеру Олегу Сенцову с призывом прекратить голодовку и принять предложенную ему помощь медиков.

    Сенцов, который отбывает наказание в колонии на Ямале, начал голодовку в середине мая. Ранее в Киеве заявили об ухудшении состояния здоровья осужденного, однако уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла слухи об этом. Она подчеркнула, что Сенцов чувствует себя нормально и постоянно находится под наблюдением медиков.

    Напомним, Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку терактов в Крыму. Он был задержан в мае 2014 года. Следствие установило, что Сенцов возглавлял группу диверсантов из семи человек, которая устроила ряд поджогов офисов общественных организаций и политических партий в Крыму, а также готовила взрывы самодельных устройств в Симферополе.

    Сообщник Сенцова Александр Кольченко, входивший в преступную группу, был осужден на 10 лет, еще двое фигурантов дела были приговорены к семи годам каждый. В конце июня появились новые подробности в деле Сенцова. Украинский военный рассказал на конференции ОБСЕ, как передавал Сенцову взрывчатку.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.