ЕСПЧ призвал Сенцова прервать голодовку и принять предложенную помощь

Москва, 25 июля. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился к осужденному за подготовку терактов в Крыму украинскому режиссеру Олегу Сенцову с призывом прекратить голодовку и принять предложенную ему помощь медиков.

Сенцов, который отбывает наказание в колонии на Ямале, начал голодовку в середине мая. Ранее в Киеве заявили об ухудшении состояния здоровья осужденного, однако уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла слухи об этом. Она подчеркнула, что Сенцов чувствует себя нормально и постоянно находится под наблюдением медиков.

Напомним, Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку терактов в Крыму. Он был задержан в мае 2014 года. Следствие установило, что Сенцов возглавлял группу диверсантов из семи человек, которая устроила ряд поджогов офисов общественных организаций и политических партий в Крыму, а также готовила взрывы самодельных устройств в Симферополе.

Сообщник Сенцова Александр Кольченко, входивший в преступную группу, был осужден на 10 лет, еще двое фигурантов дела были приговорены к семи годам каждый. В конце июня появились новые подробности в деле Сенцова. Украинский военный рассказал на конференции ОБСЕ, как передавал Сенцову взрывчатку.