Можно в кредит: москвич продает полотенце Месси за 1,5 млн рублей

Москва, 25 июля. Предприимчивый москвич пытается продать полотенце, которое, по его утверждению, принадлежало нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси. Житель столицы просит за него 1,5 млн рублей и предлагает оформить кредит.

Объявление было размещено на сайте Avito 9 июля. Нынешний владелец полотенца заявил, что получил его после матча ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Франции, который состоялся в Казани 30 июня.

Автор объявления представился сотрудником FIFA. Он утверждает, что лично видел, как Месси вытирался полотенцем во время матча, а после его окончания забрал «трофей» себе.

Также мужчина продает другие товары, якобы связанные с прошедшим в России мировым футбольным первенством — зарядное устройство, пустые питьевые бутылки, указатель «Раздевалка», сообщает телеканал «360».