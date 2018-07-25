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Можно в кредит: москвич продает полотенце Месси за 1,5 млн рублей
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    Можно в кредит: москвич продает полотенце Месси за 1,5 млн рублей

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    Можно в кредит: москвич продает полотенце Месси за 1,5 млн рублей

    Москва, 25 июля. Предприимчивый москвич пытается продать полотенце, которое, по его утверждению, принадлежало нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси. Житель столицы просит за него 1,5 млн рублей и предлагает оформить кредит.

    Объявление было размещено на сайте Avito 9 июля. Нынешний владелец полотенца заявил, что получил его после матча ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Франции, который состоялся в Казани 30 июня.

    Автор объявления представился сотрудником FIFA. Он утверждает, что лично видел, как Месси вытирался полотенцем во время матча, а после его окончания забрал «трофей» себе.

    Также мужчина продает другие товары, якобы связанные с прошедшим в России мировым футбольным первенством — зарядное устройство, пустые питьевые бутылки, указатель «Раздевалка», сообщает телеканал «360».

    Автор: Катерина Михайлиди
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