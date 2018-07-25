Российский бухгалтер рассчитал «цену» отказа от модернизации пенсионной системы

Модернизация пенсионной системы в нашей стране давно назревший шаг, считают эксперты, особенно если учесть развитие современной медицины и технологий, которые не только увеличили продолжительность жизни, в том числе в России, но и значительно «отодвинули» старость. Сегодня и 60 лет у мужчин, и уж тем более 55 лет у женщин (время выхода на пенсию в России) — для большинства — время расцвета сил и творческих планов.

В связи с этим более поздний выход на пенсию вполне закономерен, особенно если учесть, что в России многие воспринимают пенсионеров как людей второго сорта, которые «доживают» свой век, никому не нужные. Пора сменить «дожитие» на активное долголетие, говорят врачи.

Как отметила в комментарии Федеральному агентству новостей Ольга Павлова, уже вышедшая на пенсию участковый терапевт с 40-летним стажем, она не только сама работала до 75 лет, но и анализировала наблюдения относительно своих пациентов старшего возраста.

«Знаете, я заметила, что если человек, как дожил до пенсии, сразу бросает работу, то он быстро опускается. Особенно быстро, если дети выросли и в нем больше не нуждаются. Это касается и женщин, и мужчин».

По словам врача, особенно грустно ей было смотреть, как некогда бодрый человек буквально за пару лет на пенсии становится брюзгой-развалюхой, да еще нередко с запахом перегара.

«Работа очень мобилизует, ведь правильно говорят, когда занят делом — болеть некогда», — отметила Ольга Павлова.

Интересные рассуждения о пенсионных проблемах Федеральное агентство новостей обнаружило в «Живом журнале» бухгалтера Алексея Иванова (ivalnick).

В частности, Иванов пишет, что неконструктивная критика любых предложений, касающихся модернизации пенсионной системы, — это тупиковый путь.

Среди проблем, существующих в пенсионной системе страны, блогер называет следующие: увеличение числа пенсионеров (за семь лет на пять миллионов, до 46 миллионов пенсионеров на начало 2018-го); уменьшение (или отсутствие роста) числа работающих (или тех, кто платит страховые взносы); низкий размер средних пенсий относительно средних зарплат (в среднем 34%), а также некоторые другие факторы, касающиеся состояния Пенсионного фонда РФ.

Особенно «грустно», по мнению Иванова, выглядит размер средней пенсии относительно средней зарплаты, что отнюдь не обеспечивает старшему поколению россиян безбедную жизнь. С этим надо что-то делать, считает ivalnick.

«Какую мы ставим перед собой цель? Я бы сформулировал ее так: обеспечить пенсионеров достойным уровнем пенсии в размере не меньше 50% средней заработной платы», — пишет Иванов.

А вот если ничего не делать, то последствия будут следующими, предупреждает блогер: заморозка размера пенсий на ближайшие лет десять; увеличение отчислений в пенсионный фонд до 30%.

«Первое отбросит пенсионеров в нищету 90-х, второе заставит бизнес вернуться в тень», — предупреждает Иванов.

Напомним, выступая перед депутатами Госдумы, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что модернизация пенсионного закона позволит уже с 2019 года увеличить пенсии неработающим пенсионерам в среднем на 12 тысяч рублей в год, и эта индексация вдвое превысит темпы инфляции. А в перспективе — повышение средней пенсии для неработающих пенсионеров до 20 тысяч рублей в месяц.

Ранее правительство России предложило поэтапно повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет и до 63-х — для женщин.