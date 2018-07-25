Промоутер сравнил бой Усика и Гассиева с поединком Кличко и Поветкина

Москва, 25 июля. Промоутер Андрей Рябинский прокомментировал итоги боя украинского бойца Александра Усика и Мурата Гассиева. Он отметил, что спортивное мероприятие перешло в политическую плоскость.

Промоутер знал, что после боя Усика и Гассиева может подняться большая информационная волна. Он отметил, что на спорте «всегда кто-то старается спекулировать». Однако бои такого уровня должны объединять людей, а не разъединять их, считает Рябинский.

Организатор добавил, что оба боксера старались избегать высказываний, которые могли бы спровоцировать других людей на агрессию и политический шум.

«Они были очень корректны по отношению друг к другу, вели себя по-дружески. Видно, что два парня уважают друг друга», — сказал Рябинский, его слова приводит «Комсомольская правда».

Рябинский сравнил недавний бой Усика и Гассиева с поединком Владимира Кличко и Александра Поветкина и нашел много общего. Он напомнил, что перед боем 2013 году была такая же ситуация. В адрес промоутера поступали угрозы и разные обвинения. Но при этом сами спортсмены были настроены по-дружески и ради чистого спорта относились друг к другу корректно.