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Промоутер сравнил бой Усика и Гассиева с поединком Кличко и Поветкина
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    Промоутер сравнил бой Усика и Гассиева с поединком Кличко и Поветкина

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    Промоутер сравнил бой Усика и Гассиева с поединком Кличко и Поветкина

    Москва, 25 июля. Промоутер Андрей Рябинский прокомментировал итоги боя украинского бойца Александра Усика и Мурата Гассиева. Он отметил, что спортивное мероприятие перешло в политическую плоскость. 

    Промоутер знал, что после боя Усика и Гассиева может подняться большая информационная волна. Он отметил, что на спорте «всегда кто-то старается спекулировать». Однако бои такого уровня должны объединять людей, а не разъединять их, считает Рябинский.

    Организатор добавил, что оба боксера старались избегать высказываний, которые могли бы спровоцировать других людей на агрессию и политический шум.

    «Они были очень корректны по отношению друг к другу, вели себя по-дружески. Видно, что два парня уважают друг друга», — сказал Рябинский, его слова приводит «Комсомольская правда».

    Рябинский сравнил недавний бой Усика и Гассиева с поединком Владимира Кличко и Александра Поветкина и нашел много общего. Он напомнил, что перед боем 2013 году была такая же ситуация. В адрес промоутера поступали угрозы и разные обвинения. Но при этом сами спортсмены были настроены по-дружески и ради чистого спорта относились друг к другу корректно. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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