Москва, 25 июля. Бегство активистов «Белых касок» из Сирии, несмотря на объявленную Дамаском амнистию, свидетельствует о том, что они боялись, что их преступления будут разоблачены, говорится в комментарии постпредства России при Евросоюзе.

«Один тот факт, что [«Белые каски»] нуждались в «спасении» из их собственной страны, особенно после объявленной сирийским правительством амнистии, свидетельствует, что «Белые каски» имели основания бояться разоблачения их преступлений», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее израильская армия по просьбе США и ряда европейских стран провела операцию по эвакуации из Сирии в Иорданию нескольких сотен активистов «Белых касок», а также членов их семей.

Организация «Белые каски» неоднократно подвергалась критике со стороны Дамаска и Москвы. По информации министерства обороны России, активисты «Былых касок» сняли постановочный сюжет о «химической атаке», которая якобы произошла в сирийской Думе. Именно это стало поводом для нанесения ракетного удара международной коалиции во главе с США по позициям правительственных сил Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «белокасочники» занимались в Сирии провокационной и преступной деятельностью.