Пользователь iMac опубликовал видео с пауком, который залез под стекло экрана

Москва, 25 июля. Паук забрался под защитное стекло ноутбука iMac. Видеоролик с «заблудившимся» членистоногим опубликовал в Интернете владелец компьютера.

Предположительно, паук мог проникнуть в пространство между стеклом и защитным экраном через вентиляционные отверстия, которые расположены в задней части корпуса, и застрять там.

«Этот малыш ползает за экраном. Он определенно жизнеспособен. Сначала мы думали, что это цифровой паук — как будто кто-то играет с нами или что-то такое. Но он настоящий. Кто-нибудь знает, как его вытащить?» — написал пользователь Timothy Buchanan, разместивший видео на YouTube.

Подписчики предложили ему достать членистоногим с помощью пылесоса или, наоборот, прочистить ноутбук с помощью сжатого воздуха.