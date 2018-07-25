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Пользователь iMac опубликовал видео с пауком, который залез под стекло экрана
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    Пользователь iMac опубликовал видео с пауком, который залез под стекло экрана

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    Пользователь iMac опубликовал видео с пауком, который залез под стекло экрана

    Москва, 25 июля. Паук забрался под защитное стекло ноутбука iMac. Видеоролик с «заблудившимся» членистоногим опубликовал в Интернете владелец компьютера.

    Предположительно, паук мог проникнуть в пространство между стеклом и защитным экраном через вентиляционные отверстия, которые расположены в задней части корпуса, и застрять там.

    «Этот малыш ползает за экраном. Он определенно жизнеспособен. Сначала мы думали, что это цифровой паук — как будто кто-то играет с нами или что-то такое. Но он настоящий. Кто-нибудь знает, как его вытащить?» — написал пользователь Timothy Buchanan, разместивший видео на YouTube.

    Подписчики предложили ему достать членистоногим с помощью пылесоса или, наоборот, прочистить ноутбук с помощью сжатого воздуха.

    Автор: Катерина Михайлиди
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