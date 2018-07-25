Черчесов продолжит работу в сборной России

Москва, 25 июля. Станислав Черчесов продолжит руководить сборной России по футболу. Об этом в среду сообщил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

«Конечно, Черчесов продолжит работу», — приводит заявление Симоняна ТАСС.

Напомним, контракт специалиста с национальной командой России действует до августа текущего года. Отвечая на вопрос о том, когда будет подписано новое соглашение, Симонян рекомендовал обратиться к исполняющему обязанности главы РФС Александру Алаеву.

Отметим, Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года после неудачного выступления команды на чемпионате Европы во Франции. Под руководством экс-голкипера «Спартака» россияне сумели добиться лучшего в новейшей истории результата на чемпионатах мира — на ЧМ-2018 хозяева мундиаля добрались до 1/4 финала, где только в серии пенальти уступили будущим финалистам хорватам.