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Черчесов продолжит работу в сборной России
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    Черчесов продолжит работу в сборной России

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    Черчесов продолжит работу в сборной России

    Москва, 25 июля. Станислав Черчесов продолжит руководить сборной России по футболу. Об этом в среду сообщил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

    «Конечно, Черчесов продолжит работу», — приводит заявление Симоняна ТАСС.  

    Напомним, контракт специалиста с национальной командой России действует до августа текущего года. Отвечая на вопрос о том, когда будет подписано новое соглашение, Симонян рекомендовал обратиться к исполняющему обязанности главы РФС Александру Алаеву.

    Отметим, Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года после неудачного выступления команды на чемпионате Европы во Франции. Под руководством экс-голкипера «Спартака» россияне сумели добиться лучшего в новейшей истории результата на чемпионатах мира — на ЧМ-2018 хозяева мундиаля добрались до 1/4 финала, где только в серии пенальти уступили будущим финалистам хорватам.

    Черчесов продолжит работу в сборной России

    Автор: Федор Веснин
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