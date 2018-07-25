Марадона дал бессвязное интервью за рулем автомобиля
Брест, 25 июля. Легендарный нападающий Диего Марадона дал бессвязное интервью аргентинскому телевидению, находясь за рулем припаркованной машины. Видеоролик размещен в микроблоге ElCanciller.com социальной сети Twitter.
На кадрах запечатлено, как бывший форвард с трудом подбирает слова, отвечая на вопросы корреспондента.
Alarmante estado de Maradona en su visita al país. pic.twitter.com/lVdGhc8lOH— ElCanciller.com (@elcancillercom) July 23, 2018
Отмечается, что на пассажирском сиденье расположилась спутница 57-летнего аргентинца.
Напомним, в конце июня, находясь на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Нигерией, Марадона отметился неподобающим поведением. После гола защитника Маркоса Рохо, который вывел латиноамериканцев вперед, бывшая звезда футбола показал трибунам средний палец.