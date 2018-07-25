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Марадона дал бессвязное интервью за рулем автомобиля
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    Марадона дал бессвязное интервью за рулем автомобиля

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    Марадона дал бессвязное интервью за рулем автомобиля

    Брест, 25 июля. Легендарный нападающий Диего Марадона дал бессвязное интервью аргентинскому телевидению, находясь за рулем припаркованной машины. Видеоролик размещен в микроблоге ElCanciller.com социальной сети Twitter.

    На кадрах запечатлено, как бывший форвард с трудом подбирает слова, отвечая на вопросы корреспондента.

    Отмечается, что на пассажирском сиденье расположилась спутница 57-летнего аргентинца.

    Напомним, в конце июня, находясь на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Нигерией, Марадона отметился неподобающим поведением. После гола защитника Маркоса Рохо, который вывел латиноамериканцев вперед, бывшая звезда футбола показал трибунам средний палец.

    Автор: Дана Балан
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