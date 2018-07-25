Марадона дал бессвязное интервью за рулем автомобиля

Брест, 25 июля. Легендарный нападающий Диего Марадона дал бессвязное интервью аргентинскому телевидению, находясь за рулем припаркованной машины. Видеоролик размещен в микроблоге ElCanciller.com социальной сети Twitter.

На кадрах запечатлено, как бывший форвард с трудом подбирает слова, отвечая на вопросы корреспондента.

Alarmante estado de Maradona en su visita al país. pic.twitter.com/lVdGhc8lOH — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 23, 2018

Отмечается, что на пассажирском сиденье расположилась спутница 57-летнего аргентинца.

Напомним, в конце июня, находясь на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Нигерией, Марадона отметился неподобающим поведением. После гола защитника Маркоса Рохо, который вывел латиноамериканцев вперед, бывшая звезда футбола показал трибунам средний палец.