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«Пора закатать рукава и работать»: Киеву посоветовали «не ждать манны небесной» от США
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    «Пора закатать рукава и работать»: Киеву посоветовали «не ждать манны небесной» от США

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    Киев, 25 июля. Пока Европа и США вводят пошлины, украинскому кабмину стоит принять меры для улучшения экономической ситуации в собственной стране, уверен директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

    Его колонку под заголовком «Европа и США вводят пошлины, а нам пора бы уже закатать рукава и работать, а не ждать манны небесной» опубликовал сайт украинского телеканала 112. 

    По словам эксперта, в стране неудержимо падает ликвидность, а «дыра» в Пенсионном фонде продолжает расти. Гончаров уточнил, что далее последует радикальное ухудшение экономической ситуации. 

    При этом Гончаров считает, что правительство Украины действует так, будто бы государство не нуждается в притоке иностранного капитала. Он напомнил, что из-за коррупционных скандалов и войны интерес инвесторов к Украине и так невелик. Между тем Киев экспортирует свой капитал, в частности, в американские ценные бумаги.

    Кроме того, в 2019 году на Украине состоятся выборы, которые накалят обстановку.

    «Вырастет риск дефолта из-за ужесточения денежно-кредитной политики, оттока капитала из страны и стремительного обесценения гривны», — перечисляет эксперт.

    В этих условиях эксперт посоветовал Киеву «закатать рукава и работать», а не ждать «манны небесной» от партнеров из США или других стран.

    «Пора закатать рукава и самим начинать много и эффективно трудиться, не ожидая, что кто-то из Америки или Азии вытянет нас из этого глубочайшего кризиса», — резюмирует Гончаров. 

    а

    Автор: Алия Садыкова
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