«Пора закатать рукава и работать»: Киеву посоветовали «не ждать манны небесной» от США

Киев, 25 июля. Пока Европа и США вводят пошлины, украинскому кабмину стоит принять меры для улучшения экономической ситуации в собственной стране, уверен директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Его колонку под заголовком «Европа и США вводят пошлины, а нам пора бы уже закатать рукава и работать, а не ждать манны небесной» опубликовал сайт украинского телеканала 112.

По словам эксперта, в стране неудержимо падает ликвидность, а «дыра» в Пенсионном фонде продолжает расти. Гончаров уточнил, что далее последует радикальное ухудшение экономической ситуации.

При этом Гончаров считает, что правительство Украины действует так, будто бы государство не нуждается в притоке иностранного капитала. Он напомнил, что из-за коррупционных скандалов и войны интерес инвесторов к Украине и так невелик. Между тем Киев экспортирует свой капитал, в частности, в американские ценные бумаги.

Кроме того, в 2019 году на Украине состоятся выборы, которые накалят обстановку.

«Вырастет риск дефолта из-за ужесточения денежно-кредитной политики, оттока капитала из страны и стремительного обесценения гривны», — перечисляет эксперт.

В этих условиях эксперт посоветовал Киеву «закатать рукава и работать», а не ждать «манны небесной» от партнеров из США или других стран.