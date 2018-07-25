Сирия: число жертв теракта в Эс-Сувейде возросло до 100 человек

Дамаск, 25 июля. Число погибших при теракте в сирийском городе Эс-Сувейда возросло до 100 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местной полиции.

По данным источника, в результате теракта и нападения террористов в Эс-Сувейде погибли 100 человек. 176 человек получили ранения.

Минувшим утром несколько террористов-смертников совершили теракт в сирийском городе Эс-Сувейда. Один из террористов подорвал себя на овощном рынке, еще один был задержан местными жителями, однако боевик успел привести в действие взрывное устройство. В это же время боевики террористической группировки «Исламское государство»1 атаковали ряд населенных пунктов в провинции Эс-Сувейда.

1 Организация запрещена на территории РФ.