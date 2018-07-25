«В пятом классе нас пугали ЕГЭ»: школьник-рекордсмен из Москвы дал интервью ФАН

Выпускник московской школы Руслан Салимгареев стал знаменитостью неожиданно — в первую очередь, для себя самого. В ходе ЕГЭ молодой человек набрал рекордные 400 баллов, то есть по 100 за каждый из четырех экзаменов. И вскоре с успехом поступил в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформации, сдав на те же 100 баллов дополнительный экзамен.

17-летний Руслан растет в многодетной семье — у него есть сестра и два брата. Он разносторонне развит и успевает не только учиться, но и гулять, общаться со сверстниками. При этом политикой не интересуется, хотя и старается быть в курсе происходящего в России и в мире.

И хотя Руслан уже немного устал от внимания к своей по-настоящему скромной персоне, он любезно согласился поговорить с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Беспокоился только из-за биологии»

— Руслан, стал ли для вас неожиданностью результат сдачи ЕГЭ? Или в глубине души вы подозревали, что все будет круто?

— Для меня это было уже не так важно. Я беспокоился только из-за баллов по биологии, потому что я же писал олимпиады по всем остальным предметам. Не помню уже отчетливо, что тогда чувствовал, но было, конечно, немного неожиданно, но не так уж и потрясающе.

— Как родители восприняли ваш феноменальный результат?

— Папа особенно гордится этим. Все поздравляли и гордились мною — не только родители, но и дальние родственники.

— Какие предметы вы сдавали в ходе ЕГЭ?

— Математика, русский язык, химия и биология.

— А в МГУ что пришлось сдавать?

— Еще один экзамен по математике…

«В пятом классе нас пугали ЕГЭ»

— Как давалась вам учеба в школе? В младших классах, например?

— Я усердно занимался и всегда был отличником, но цели достичь какого-то рекордного результата не было. Просто все здорово получалось, и аттестат у меня отличный. В пятом классе нас пугали ЕГЭ. Нам говорили, что простейшие задачи мало кто решает, но у меня получилось. Поступить в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики я окончательно решил только в 11 классе и где-то полгода готовился к ЕГЭ. Хотя, если честно, я больше готовился к олимпиаде по химии, а к ЕГЭ — последний месяц перед экзаменом.

— Родители, глядя на вашу успеваемость, больше гордились или, может быть, волновались, что вы мало гуляете, играете?

— Я нормально гулял, живу полной жизнью.

— Сейчас многим детям с трудом дается учеба. Как вам кажется, с чем это связано? С увлечением гаджетами, соцсетями и замусоренностью сознания или еще с чем-то?

— Наверное, учатся те, кому нравится учиться, и многие из них потом выбирают академическую карьеру, становятся учеными. Но это ведь не всем подходит. Есть какие-то биологические причины, возможно, у кого-то не так работают гены, отвечающие за усидчивость, у кого-то — воспитание. А кому-то просто не интересно… Очень много причин, по которым не всем приятно учиться.

— Может быть, дело в интернет-зависимости?

— Да я и сам часто проверяю соцсети, хотя в последнее время стараюсь меньше это делать. Но люди и раньше находили, как потратить свое время бесполезно, когда им не хотелось заниматься делом. Сейчас это, возможно, стало проще. Не думаю, что ситуация год от года как-то драматично меняется.

— Как вам кажется, мог бы ваш пример вдохновить других школьников на усердную учебу и достижение результатов?

— Да, мог бы, но я вижу в этом некоторую фальшь. Ведь у всех своя жизнь, свои способности и склонности. И нельзя просто так равняться на какой-то пример. Нужно прежде всего ориентироваться на себя. Дети, которым учеба дается с большим трудом, вряд ли сдадут ЕГЭ хорошо, если начнут, как я, готовиться за месяц до экзаменов. Я только структурировал свои знания. На экзамене мне пригодились знания, полученные за несколько лет участия в олимпиадах.

«Лучше заниматься тем, что нравится»

— Что повлияло на выбор столь сложной специализации — «биоинформатика и биоинженерия»?

— Этой специализации, конечно, нет в списке важнейших для города Москвы, например, по которым выплачивается повышенная московская стипендия. Но дело в том, что мне понравился этот факультет в МГУ. Я размышлял о том, что мне было бы интересно изучать, и понял, что мне подходит такое сочетание математики с биологией.

— Кем собираетесь работать в будущем, чем планируете заниматься?

— Меня привлекает исследовательская деятельность. Многое может измениться, но в любом случае в научной работе я себя попробую еще будучи студентом. Громкий результат мало кому удается получить, я отдаю себе в этом отчет. Лучше просто заниматься тем, что нравится.

— Как вы оцениваете состояние современной российской науки?

— Определенные сложности есть, бывают скандалы, например, когда теологию попытались приравнять к науке и многих в научном сообществе это возмутило. Но ведь наука интернациональна, и российские ученые имеют возможность публиковаться в рецензируемых, цитируемых изданиях. В России, как и за рубежом, наука развивается. Но в каждой стране этот путь немного свой.

— Как вам кажется, к чему идет современная наука? Каких открытий ждет человечество, каких прорывов?

— Возможно, биологи сделают некие открытия, которые улучшат качество жизни в плане медицины. От физиков сложно чего-то ожидать рядовому человеку, физика бурно развивалась в XX веке, и сейчас неспециалисту в ней что-то понять проблематично. А вот биология и лингвистика кажутся близкими каждому. Каждый может возомнить себя в них экспертом, даже им не являясь. Широкая общественность ждет лекарства от рака, таблетки вечной молодости…

«Мог бы поступать на филфак МГУ без экзаменов»

— А гуманитарными науками вы интересуетесь? Много ли читаете?

— Я в последнее время больше читаю нон-фикшн — научно-популярную литературу, а не художественную. Но если говорить про гуманитарные науки, то я мог бы поступать на филфак МГУ без экзаменов — как призер Всероссийской олимпиады по русскому языку. Это забавно…

— Я бы сказала, это удивительно! Какие у вас любимые писатели?

— Сейчас я читаю «Планету людей» Антуана де Сент-Экзюпери. Мне нравится. Я читаю одновременно несколько книг, например одну художественную и пару научно-популярных. Еще мне нравятся «Иллюзии» Ричарда Баха… Это все небольшие книги, в которых есть много разных идей, и кроме того, они очень приятные.

— К русской классике, только честно, как относитесь? С удовольствием ее читаете, или потому что в школе по программе надо было?

— Одна из черт русской классики состоит в том, что там редко описывается что-то безусловно хорошее и светлое. Жизнь в ней описывается тяжелая. Есть интересные сюжеты, но, мне кажется, если читать только русскую классику, это будет тяжело — можно начать так же пессимистично смотреть на жизнь.

— А поэзию любите?

— Я не очень большой ценитель стихов. Возможно, это только пока.

— У многих разносторонне развитых людей, а это можно сказать и про вас, имелись неожиданные увлечения. Какое у вас хобби?

— Я пою иногда. Перепеваю песни, которые мне нравятся и на русском языке, и на английском — какие сам слушаю или скидывают друзья. Но сам не сочиняю. Несколько лет занимался в музыкальной студии по классу гитары. Ходил на академический хор в школе, и это сказалось на моей манере пения. Поэтому панк-рок у меня нормально перепеть не получится, а Radiohead еще можно попробовать.

«У нас все хорошо в семье»

— Ваши родители как-то вас специально воспитывали?

— Да вроде не было никаких специальных методов. Просто у нас все хорошо в семье.

— Вас ведь в семье четверо. А другие ребята хорошо учатся?

— Да, вот старшая сестра недавно получила диплом Высшей школы экономики. Она закончила международную магистратуру в университете «Стрелка», но так как там не выдают дипломы гособразца, у нее диплом ВШЭ.

— Вы считаете себя верующим человеком, относите ли себя к какой-то конфессии?

— Я не считаю себя верующим. Наверное, мое мировоззрение еще не до конца сложилось. Сложно совместить в голове научную картину мира и веру. Но если смотреть на вещи сугубо прагматически, рационально, то смысл жизни найти не так-то и просто. И это — еще одна проблема.

— Может ли, на ваш взгляд, ученый быть верующим?

— Да, может. Главное, чтобы человек мог разделить разные ипостаси своей жизни: что относится к одному, а что — к другому.

«Главное — осознание собственной свободы и индивидуальности»

— Вы в будущем связываете свою жизнь с Россией или рассматриваете возможность переезда за рубеж?

— Я пока не знаю, каково это — работать в России. Но мне кажется, большой разницы нет, в какой стране работать. Можно найти себе условия, где комфортнее всего будет и работать, и жить. Я пока мысленно не привязываюсь ни к какой стране.

— Считаете себя патриотом?

— Это слово используют в очень разных значениях… Я люблю свой дом, свой город, родные края.

— А вообще интересуетесь политикой — в России, в мире?

— Каждый должен осознавать, что происходит. Я стараюсь быть в курсе новостей: для себя, чтобы знать, — но какого-то активного участия в политике я пока избегаю.

— Что, как вам кажется, самое главное в жизни школьного выпускника, вступающего во взрослый мир?

— Осознание собственной свободы и индивидуальности. Уважение к себе и к окружающим.

— Спасибо за откровенную беседу, Руслан! И удачи вам!

ФАН вместе со всей страной гордится Русланом, поздравляет его с потрясающими результатами и желает дальнейших успехов в учебе, научной деятельности и в жизни!