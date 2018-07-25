Москва, 25 июля. Американской стороне не стоит рассчитывать на переговоры с Тегераном после озвученных Вашингтоном угроз, заявил в среду представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

В ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов подписать с Тегераном «настоящую» ядерную сделку, Касеми призвал американских партнеров сначала осознать место и роль Ирана на международной арене.

«США должны держаться в границах и осознать свою позицию в настоящий момент времени, а также должны приложить больше усилий, чтобы понять место и роль Ирана», — сказал он.

Ранее Тегеран и Вашингтон обменялись угрозами. После слов иранского президента Хасана Роухани о том, что США не стоит «играть с огнем», Трамп в своем Twitter предупредил Иран о «невиданных последствиях», если Тегеран продолжит угрожать Вашингтону. Касеми в свою очередь заявил, что в случае попытки США заблокировать экспорт нефти из Ирана Тегеран примет ответные меры.

Ситуация в отношениях между Ираном и США обострилась после того, как в мае глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки по Ирану и заявил, что Вашингтон восстановит отмененные ранее санкции в отношении Тегерана. Как уточнял директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук, возобновить энергетические санкции Вашингтон собирается в ноябре и намерен сократить доходы Ирана от нефти «до нуля».