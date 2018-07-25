Жалко этих людей: в Крыму ответили на угрозу Киева устроить полномасштабную блокаду полуострова

«Прокурор Автономной республики Крым» Гюндуз Мамедов на межведомственном совещании в Херсоне предложил устроить полномасштабную блокаду Крыма, чтобы сделать его «неподъемным для России».

По словам «прокурора», если в Крым перестанут ходить суда, летать самолеты и приезжать иностранные артисты, полуостров быстро станет неподъемным для России, как того хочет президент Украины Петр Порошенко.

«У нас созданы реестры, которые ежедневно пополняются нарушителями украинского законодательства, однако я требую реальных шагов для привлечения виновных лиц к ответственности», — добавил Мамедов.

Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк, возглавляющий постоянную комиссию по санаторно-курортному комплексу и туризму, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что намерения Киева, озвученные представителем фейковой структуры, именуемой «прокуратурой Автономной республики Крым», вполне понятны.

«У них все рушится. Пропаганда против российского Крыма не сработала. Все блокады, которые они устраивали против жителей полуострова, к примеру, энергетическая, водная, товарная, транспортная, туристическая, информационная — все они полностью провалились. Киев уже вообще никто не слушает — ни иностранцы, ни украинцы. Поэтому подобные выступления говорят о том, что это всего лишь человеческая зависть и абсолютный непрофессионализм. Не могут они смириться с тем, что в Крыму все хорошо», — заметил крымский парламентарий.

В некоторой степени он даже благодарен украинским политикам за рекламу, которую они делают Крыму.

«Рассказывая всему свету, что Крымский мост — это компьютерная графика, как и люди на пляжах, как и продукты в наших магазинах, украинская власть, наоборот, делает нам рекламу. Потому что люди залезают в Интернет, смотрят, что показывают веб-камеры, установленные в Крыму, и приезжают к нам, потому что видят, что у нас все замечательно. Получается, чем больше Киев плохого говорит о Крыме, тем больше положительного внимания привлекает к нам», — считает Алексей Черняк.

По его словам, «прокурор» Мамедов, как и другие украинские деятели, с помощью антикрымских высказываний тянет одеяло на себя.

«Он пытается оправдать свою зарплату. Мне жалко этих людей. Вместо того, чтобы думать о своем народе, они хотят собрать какие-то дивиденды для себя за счет Крыма. А сделать они ничего не могут. Вот и происходят такие психи и паника. Все это только от безысходности», — заключил крымский депутат.

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам референдума марта 2014 года, в ходе которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение черноморского полуострова с РФ.