Меню
Происшествия
Пятилетний ребенок погиб, выпав с балкона на девятом этаже в Кемерово
Новости Сирии
Россия доставила в Сирию более 30 тонн гуманитарной помощи
Следующая новость
Загрузка...

    Пятилетний ребенок погиб, выпав с балкона на девятом этаже в Кемерово

    75

    Пятилетний ребенок погиб, выпав с балкона на девятом этаже в Кемерово

    Кемерово, 25 июля. Трагический инцидент произошел в Кемерово: пятилетний ребенок выпал с балкона квартиры на девятом этаже. 

    Как стало известно, ЧП случилось накануне, 24 июля в многоэтажке по Космической улице. Ребенок упал с высоты девятого этажа. Полученные травмы оказались смертельными, мальчик скончался на месте до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.

    Как сообщает издание «Газета Кемерова», ребенок был дома один.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по данному факту полиция проводит проверку.

    Напомним, во вторник, 17 июля в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова произошел несчастный случай: аспирант погиб, выпав из окна.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.