Пятилетний ребенок погиб, выпав с балкона на девятом этаже в Кемерово

Кемерово, 25 июля. Трагический инцидент произошел в Кемерово: пятилетний ребенок выпал с балкона квартиры на девятом этаже.

Как стало известно, ЧП случилось накануне, 24 июля в многоэтажке по Космической улице. Ребенок упал с высоты девятого этажа. Полученные травмы оказались смертельными, мальчик скончался на месте до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.

Как сообщает издание «Газета Кемерова», ребенок был дома один.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по данному факту полиция проводит проверку.

Напомним, во вторник, 17 июля в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова произошел несчастный случай: аспирант погиб, выпав из окна.