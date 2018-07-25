Бывший депутат Рады рассказал, как в Крыму относятся к Украине

Киев, 25 июля. Бывший депутат Рады Алексей Журавко побывал в Ялте и рассказал, как крымчане относятся к Украине. По его словам, жители полуострова относятся к происходящему с пониманием и не таят обиду на простых украинцев.

«Жители Крыма не имеют злобы на Украину. Они прекрасно понимают, кто на самом деле является врагом Украины и Крыма. Это сегодняшняя кровавая власть», — написал Журавко на странице в Facebook.

По словам Журавко, крымчане знают, что придет день, когда все наладится. Он заявил, что жители полуострова благодарны России за мост, электричество, развитие инфраструктуры. Никто из крымчан не злорадствует и не радуется тому, что происходит на Украине.

Бывший депутат отметил, что в Крыму очень много украинских машин из разных городов страны. Но при этом никто не срывает украинские флаги с автомобилей, не выкрикивает ругательства в адрес украинцев. Все это только подтверждает, что крымчане считают украинцев и россиян одним народом, резюмировал Журавко.