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Бывший депутат Рады рассказал, как в Крыму относятся к Украине
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    Бывший депутат Рады рассказал, как в Крыму относятся к Украине

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    Бывший депутат Рады рассказал, как в Крыму относятся к Украине

    Киев, 25 июля. Бывший депутат Рады Алексей Журавко побывал в Ялте и рассказал, как крымчане относятся к Украине. По его словам, жители полуострова относятся к происходящему с пониманием и не таят обиду на простых украинцев. 

    «Жители Крыма не имеют злобы на Украину. Они прекрасно понимают, кто на самом деле является врагом Украины и Крыма. Это сегодняшняя кровавая власть», — написал Журавко на странице в Facebook. 

    По словам Журавко, крымчане знают, что придет день, когда все наладится. Он заявил, что жители полуострова благодарны России за мост, электричество, развитие инфраструктуры. Никто из крымчан не злорадствует и не радуется тому, что происходит на Украине.

    Бывший депутат отметил, что в Крыму очень много украинских машин из разных городов страны. Но при этом никто не срывает украинские флаги с автомобилей, не выкрикивает ругательства в адрес украинцев. Все это только подтверждает, что крымчане считают украинцев и россиян одним народом, резюмировал Журавко.

    Автор: Юлия Шелковенко
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