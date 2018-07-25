Источник опроверг слухи о закрытии радио «Спорт FM»

Москва, 25 июля. Радиостанция «Спорт FM» продолжит свою работу, однако изменит формат. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в эфир добавят музыку, а часть программ заменят новыми.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о скором закрытии «Спорт FM», которая вещает в Москве на частоте 93,2 FM. Радиостанция работает с 2006 года и входит в состав «Европейской медиагруппы».

Министр спорта РФ Павел Колобков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что смена формата радиостанции — это плохие перемены. Чиновник подчеркнул, что «Спорт FM» всегда был профессиональной радиостанцией и имел большой потенциал для развития спорта. Колобков подчеркнул, что спортивное СМИ имеют право на существование — они важны, полезны и востребованы.