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Медведев призвал активизировать работу по ранней диагностике онкозаболеваний
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    Медведев призвал активизировать работу по ранней диагностике онкозаболеваний

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    Медведев призвал активизировать работу по ранней диагностике онкозаболеваний

    Москва, 25 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал активизировать работу по ранней диагностике онкологических заболеваний. Он этом глава кабмина заявил на совещании по развитию онкологической помощи населению.

    Медведев отметил, что 10 лет назад рак на ранней стадии выявляли всего в 16% случаев. На данный момент этот показатель сильно возрос — в 56% случаев.

    «Первое – это, конечно, профилактика и ранняя диагностика», — констатировал премьер.

    Он отметил, что к 2024 году в России хотят ввести ежегодный профилактический осмотр всех граждан. Вторым по важности Медведев считает развитие соответствующей инфраструктуры.

    «Необходимо сокращать срок от первого обращения к врачу до постановки диагноза и начала лечения», — заметил он.

    Медведев призвал активизировать работу по ранней диагностике онкозаболеваний

    Третьим важным пунктом он назвал работу по этому направлению врачей самой высокой квалификации. Медведев также напомнил, что соответствующие задачи перед властями стравил и президент Владимир Путин.

    Автор: Катерина Иванова
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