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Политика
НАТО провела переговоры с властями Македонии по вступлению в альянс
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    НАТО провела переговоры с властями Македонии по вступлению в альянс

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    НАТО провела переговоры с властями Македонии по вступлению в альянс

    Белград, 25 июля. Делегация НАТО провела переговоры с руководством Македонии о вступлении страны в Североантлантический альянс, сообщили в пресс-службе кабинета министров Македонии.

    Делегацию военно-политического блока, прибывшую в Скопье, возглавлял директор по евроатлантическому и глобальному партнерству в отделе вопросов политики и безопасности штаба НАТО Джеймс Маккей​​​. Он заявил, что его визит имеет цель «послать четкий и сильный сигнал, что альянс дал старт переговорам о вступлении» Македонии в его состав.

    «В ближайшее время каждые две-три недели рабочие группы НАТО в различном составе будут посещать нашу страну и вместе с национальными рабочими группами будут согласовывать необходимые шаги и стандарты для окончательного полноправного членства в НАТО», — констатировал глава правительства Македонии Зоран Заев.

    Ранее сообщалось, что переговоры о вступлении страны в Североантлантический альянс длятся минимум 18 месяцев.

    Автор: Катерина Иванова
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