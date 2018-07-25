НАТО провела переговоры с властями Македонии по вступлению в альянс
Белград, 25 июля. Делегация НАТО провела переговоры с руководством Македонии о вступлении страны в Североантлантический альянс, сообщили в пресс-службе кабинета министров Македонии.
Делегацию военно-политического блока, прибывшую в Скопье, возглавлял директор по евроатлантическому и глобальному партнерству в отделе вопросов политики и безопасности штаба НАТО Джеймс Маккей. Он заявил, что его визит имеет цель «послать четкий и сильный сигнал, что альянс дал старт переговорам о вступлении» Македонии в его состав.
«В ближайшее время каждые две-три недели рабочие группы НАТО в различном составе будут посещать нашу страну и вместе с национальными рабочими группами будут согласовывать необходимые шаги и стандарты для окончательного полноправного членства в НАТО», — констатировал глава правительства Македонии Зоран Заев.
Ранее сообщалось, что переговоры о вступлении страны в Североантлантический альянс длятся минимум 18 месяцев.