Пусть берут российские Су-57: эксперт прокомментировал решение США заморозить Турции поставки F-35

Конгресс Соединенных Штатов заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за желания Анкары закупить зенитные ракетные комплексы С-400. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщают американские СМИ, соответствующие поправки были приняты в последнем варианте оборонного бюджета США на 2019 год. Окончательное решение о поставках F-35 Турции Вашингтон примет только после анализа последствий запрета на поставки. Американское военное ведомство должно в течение 90 дней предоставить отчет о том, окажет ли отмена поставок влияние на решение Анкары приобрести С-400.

Глава Пентагона Джим Мэттис, в свою очередь, призвал американский конгресс отказаться от исключения Турции из программы поставок F-35. Военные отмечают, что даже несмотря на недовольство конгрессменов, поставки все равно будут осуществляться.

Напомним, в декабре 2017 года Турция и Россия подписали крупнейший в истории двух государств оружейный контракт на поставку комплексов С-400 «Триумф». Согласно соглашению, поставки ожидается уже в марте 2020 года. Вашингтон со своей стороны выступает категорически против решения Турции закупать у России противовоздушные системы обороны и ранее уже угрожал отказаться продавать американские истребители.

Турция не поддастся на давление США

Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что за последние пару месяцев представители турецкого руководства вплоть до президента Тайипа Эрдогана не раз показывали, что не поддадутся на давление Вашингтона. В то же время, если Вашингтон позволит Анкаре приобрести С-400, это будет воспринято как слабость и возможность сотрудничества с российским военно-промышленным комплексом и для других стран альянса.

«Но если Турция все же не уступит, то у США не останется хороших вариантов. Отказ от поставки F-35 может привести к потере турецкого рынка вооружений, сделать раскол в НАТО абсолютно реальным. Ведь альтернатива есть: пусть берут российские Су-57, этот вариант в данном случае представляется вполне логичным. Разумеется, предполагать, что Турция продолжит курс на выход из НАТО, было бы слишком смело», — пояснил эксперт.

По словам аналитика, технически и организационно турецкие вооруженные силы глубоко интегрированы в альянс. Тем не менее, отметил политолог, в 1952 году, когда ориентированная на вестернизацию Турция вступила в НАТО, идеология кемализма была гораздо влиятельнее, существовала опасность распространения коммунистических режимов.