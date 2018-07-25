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Американский эсминец «Уинстон Черчилль» прибыл в Эстонию
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    Американский эсминец «Уинстон Черчилль» прибыл в Эстонию

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    Американский эсминец «Уинстон Черчилль» прибыл в Эстонию

    Таллин, 25 июля. Американский эскадренный миноносец «Уинстон Черчилль» в среду прибыл в эстонский порт Мууга под Таллином, сообщает пресс-служба посольства США в Эстонии.

    Как уточняется, судно якобы должно помочь укрепить отношения между Вашингтоном и Прагой, обеспечить безопасность, а экипаж корабля сможет познакомиться с жителями эстонской столицы, историей и культурой.

    «Прибытие этого военного судна в Эстонию является еще одним примером важности региональной стабильности, поддержки союзников и взаимодействия сил», — подчеркнул американский посол Джеймс Мелвилл.

    При этом, как передавало издание Postimees со ссылкой на капитана корабля Томаса Ван-Скутена, «Уинстон Черчилль» будет принимать участие в учениях в Балтийском море и пробудет в Эстонии от трех до пяти дней.

    Учения НАТО проходят в Прибалтике на регулярной основе, также альянс размещает на территории государств свою технику. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал об увеличении числа боевой авиации НАТО в Европе.

    Автор: Василий Котов
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