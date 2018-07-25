Американский эсминец «Уинстон Черчилль» прибыл в Эстонию

Таллин, 25 июля. Американский эскадренный миноносец «Уинстон Черчилль» в среду прибыл в эстонский порт Мууга под Таллином, сообщает пресс-служба посольства США в Эстонии.

Как уточняется, судно якобы должно помочь укрепить отношения между Вашингтоном и Прагой, обеспечить безопасность, а экипаж корабля сможет познакомиться с жителями эстонской столицы, историей и культурой.

«Прибытие этого военного судна в Эстонию является еще одним примером важности региональной стабильности, поддержки союзников и взаимодействия сил», — подчеркнул американский посол Джеймс Мелвилл.

При этом, как передавало издание Postimees со ссылкой на капитана корабля Томаса Ван-Скутена, «Уинстон Черчилль» будет принимать участие в учениях в Балтийском море и пробудет в Эстонии от трех до пяти дней.

Учения НАТО проходят в Прибалтике на регулярной основе, также альянс размещает на территории государств свою технику. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал об увеличении числа боевой авиации НАТО в Европе.