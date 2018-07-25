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Сирия: САА отбила у террористов ИГ поселения в провинции Эс-Сувейда
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    Сирия: САА отбила у террористов ИГ поселения в провинции Эс-Сувейда

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    Сирия: САА отбила у террористов ИГ поселения в провинции Эс-Сувейда

    Дамаск, 25 июля. Сирийская арабская армия (САА) взяла под свой контроль три населенных пункта в провинции Эс-Сувейда, которые минувшим утром атаковали боевики террористической группировки «Исламское государство»1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой военный источник.

    Минувшим утром террористы-смертники совершили несколько атак в сирийском городе Эс-Сувейда. В это же время отряды террористов ИГ1 атаковали ряд населенных пунктов в провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор от армии и местных жителей.

    По данным источника, подразделения САА выбили террористов из деревень Дума и Араджа, уничтожив большое количество боевиков ИГ. Кроме того, правительственные войска совместно с местными жителями отбили у террористов ИГ район Тель-Басир на востоке провинции Эс-Сувейда. В населенном пункте Аль-Шабки подразделения САА вместе с местными жителями окружили крупный отряд боевиков ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Артем Никулин
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