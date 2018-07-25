Экс-подруга убийцы девочки в Серпухове рассказала об ужасах жизни с ним

Москва, 25 июля. Бывшая девушка рассказала об ужасах совместной жизни с подозреваемым в убийстве 5-летней девочки в Московской области.

По словам девушки, семья подозреваемого была очень хорошей, воспитанной и интеллигентной, но когда родители развелись, а он был еще маленьким, начались сложности — ввязывался в драки, переходил из одной школы в другую, не находил общий язык с молодыми людьми в армии.

С возлюбленной подозреваемый познакомился на работе, но из-за своей безответственности был уволен. У девушки, с которой он жил, была дочь, которой на тот момент было пять лет. По ее словам, он нормально общался с ребенком и никаких наклонностей у него не было.

«На тот момент моей дочери тоже было пять лет, и у меня просто шоковое состояние, честно говоря. Я представляю, что могло случиться… Ужасно осознавать это», — заявила она.

Однако отношения резко изменились, когда девушка узнала о наркозависимости возлюбленного. Однажды она пришла домой и нашла сумку, которая была набита пакетами с наркотиками. Она предлагала ему обратиться за помощью, пройти курс терапии в лечебнице, но все оказалось безрезультативно. Кроме того, добавила бывшая сожительница подозреваемого, он «прикладывал к ней руку».

«Мне даже страшно сейчас говорить, что я любила этого человека, и у меня было желание помочь ему… Но он сам не захотел этого и родители, видимо, пошли на поводу и подумали, что это все временно и когда-нибудь это пройдет», — цитирует «Пятый канал» девушку.

После расставания она оборвала все связи с мужчиной и пыталась забыть эти отношения «как страшный сон».

Напомним, мужчину подозревают в изнасиловании и убийстве 5-летней таджикской девочки. В подмосковном Серпухове ребенок пропал в воскресенье с детской площадки рядом с домом, где ее оставила бабушка. Тело девочки нашли в спортивной сумке в овраге.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подозреваемый в убийстве ребенка раньше работал дворником в детском саду.