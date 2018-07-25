Россияне смогут контролировать уровень микроволновых излучений с помощью персонального дозиметра

Москва, 25 июля. Несмотря на то, что пока что нет однозначного вывода о вреде систем беспроводной связи для человека, отмечает доктор физико-математических наук, профессор Института радиотехники и электроники Российской академии наук Александр Дмитриев, это не мешает ученым уже сейчас задумываться о предотвращении такого вреда в будущем. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей профессор РАН представил проект нового прибора — персонального дозиметра для контроля за электромагнитными излучениями в окружающем человека пространстве.

«Нужно дать возможность людям наблюдать за своим персональным пространством, — считает профессор. — Мы разрабатываем средство, которое позволит человеку контролировать тот уровень излучения, который он получает. Речь идет о том, чтобы создать персональное устройство, компактное, как обычный дозиметр, который можно носить с собой. С ним вы имеете возможность в любой момент посмотреть, что у вас творится дома. Мы называем это «микроволновая дозиметрия персонального пространства». Есть излучение, нет излучения, в конце концов, вы можете убрать свое рабочее место подальше от Wi-Fi роутера, чтобы получать меньшую дозу».

СВЧ-излучение имеет свойство накапливаться в живом организме. Инженеры учли этот фактор при разработке прибора, сообщил Александр Дмитриев.

«С помощью этого средства вы должны иметь возможность посмотреть, сколько излучения и за какой период времени вы нахватали», — отметил академик.

«Экспериментальный образец уже есть, — рассказал Дмитриев. — Дозиметр представляет собой прибор размером с визитную карточку и весом меньше 20 грамм, который работает от аккумулятора. Осенью он будет доведен до уровня продукта».

После того, как прибор пройдет необходимые клинические испытания, можно будет организовать его производство. По словам профессора, это может произойти уже в начале следующего года.