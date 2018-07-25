«Так наши деды воевали»: экс-глава Минобороны Украины отреагировал на возбуждение уголовного дела в России

Киев, 25 июля. Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал обвинения СК РФ в свой адрес о призывах к терроризму на территории России. По его словам, именно так «наши деды воевали».

При этом он отметил, что это уже не первое уголовное дело, фигурантом которого он становится, однако в данном случае его удивила инкриминируемая статья.

«Именно так наши деды воевали», — заявил он в комментарии местному телеканалу Newsone.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК РФ сообщили, что 16 июля 2014 года Гриценко в ходе прямой трансляции призывал к подрыву железнодорожных поездов в России. По данному факту было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. В ведомстве напомнили что в отношении экс-министра обороны Украины уже было возбуждено другое дело после того, как в июле минувшего года он в эфире украинского телевидения призвал осуществить теракты в Москве и Таганроге. В настоящее время оба дела объединены в одно производство, Гриценко предъявлено новое обвинение.