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Рановато Монеточка зазналась: отказ выступать на «Нашествии» может аукнуться певице
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    Рановато Монеточка зазналась: отказ выступать на «Нашествии» может аукнуться певице

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    Рановато Монеточка зазналась: певице может аукнуться отказ выступать на «Нашествии»

    Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) отменила свое выступление на фестивале «Нашествие». Это решение может ей аукнуться в будущем, считает блогер Вадим Манукян.

    «Новость дня страны — первое место в новостях: Монеточка отказалась выступать на «Нашествии», — написал Манукян на своей странице в Facebook. — Слишком много внимания в последнее время этой ничем не выдающейся особе».

    Певица Монеточка, 20-летняя уроженка Екатеринбурга, неожиданно получившая свою минуту славы после упоминания ее творчества Земфирой, сообщила о своем решении не участвовать в «Нашествии» через социальную сеть «ВКонтакте».

    «Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на «Нашествии», но мое выступление отменяется, — написала Монеточка, не указав причин своего решения. — Простите, что не предупредила вас раньше, всем мира».

    Ранее певица Земфира на своей странице в Facebook неожиданно раскритиковала Монеточку и другую молодую российскую исполнительницу — 18-летнюю уроженку Кингисеппа Гречку (Анастасию Иванову). Гречке досталось от Земфиры больше — дескать и голос, и тексты, и внешность недостаточно хороши; но и к Монеточке у легенды русского рока тоже нашлись претензии.

    И хотя многие осудили Земфиру за резкость, а кое-кто даже заподозрил, что она просто испугалась конкуренции со стороны молодых талантов, некоторые поддержали критику в адрес Монеточки и Гречки.

    Один из комментариев в поддержку Земфиры был подписан лидером рок-группы «Ночные снайперы» Дианой Арбениной.

    «В точку. Браво», — написала Арбенина, на что тут же появился комментарий с крылатой фразой: «Девушки, уймите вашу мать!»

    «Еще неделю назад про Монеточку мало кто знал, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей блогер Вадим Манукян. — Но Земфира перевернула жизнь Монеточки на «до» и «после». Вроде бы и сказала про нее нелицеприятные вещи, но это заставило массу людей не полениться и залезть в Интернет, чтобы ознакомиться с ее творчеством».

    «Сработал эффект черного пиара. Мне ее песни не близки, но некоторые мои друзья, оказывается, в восторге от ее творчества и чуть ли не считают ее эталоном. К примеру, Леша Столяров — пранкер Лексус — от нее просто в восторге».

    Рок-фестиваль «Нашествие-2018» пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области

    По словам Вадима, Лексус своими восторгами его так удивил, что он рискнул переслушать Монеточку, первый альбом которой «Раскраски для взрослых» уже назвали чуть ли не лучшим поп-альбомом года.

    «Нет, это не мое, — заявил Манукян по итогам прослушивания альбома. — А то, что она отказалась участвовать в «Нашествии» — на это я скажу, что рановато Монеточка зазналась. Да, несколько известных групп отказались в фестивале участвовать, это их выбор. Однако то, что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    «К «юпитерам» на эстраде Монеточка пока не относится, так что это решение может ей горько аукнуться. Присоединиться к бойкоту легко, а вот потом вернуться — куда сложнее».

    Впрочем, было ли решение Монеточки демаршем или сознательным бойкотом, сказать трудно. Организаторы «Нашествия» позже заявили, что певица якобы отменила свое выступление еще месяц назад, поэтому дальнейшее сотрудничество с ней будет продолжено.

    Ранее от участия в «Нашествии» отказались группы «Порнофильмы», «Йорш» и «Элизиум».

    Рок-фестиваль «Нашествие-2018» пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области. Среди участников фестиваля более 150 групп, среди которых такие «монстры», как «Ленинград», «Алиса», «Ария» и «Пикник».

    Автор: Ирина Петрова
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