Рановато Монеточка зазналась: отказ выступать на «Нашествии» может аукнуться певице

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) отменила свое выступление на фестивале «Нашествие». Это решение может ей аукнуться в будущем, считает блогер Вадим Манукян.

«Новость дня страны — первое место в новостях: Монеточка отказалась выступать на «Нашествии», — написал Манукян на своей странице в Facebook. — Слишком много внимания в последнее время этой ничем не выдающейся особе».

Певица Монеточка, 20-летняя уроженка Екатеринбурга, неожиданно получившая свою минуту славы после упоминания ее творчества Земфирой, сообщила о своем решении не участвовать в «Нашествии» через социальную сеть «ВКонтакте».

«Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на «Нашествии», но мое выступление отменяется, — написала Монеточка, не указав причин своего решения. — Простите, что не предупредила вас раньше, всем мира».

Ранее певица Земфира на своей странице в Facebook неожиданно раскритиковала Монеточку и другую молодую российскую исполнительницу — 18-летнюю уроженку Кингисеппа Гречку (Анастасию Иванову). Гречке досталось от Земфиры больше — дескать и голос, и тексты, и внешность недостаточно хороши; но и к Монеточке у легенды русского рока тоже нашлись претензии.

И хотя многие осудили Земфиру за резкость, а кое-кто даже заподозрил, что она просто испугалась конкуренции со стороны молодых талантов, некоторые поддержали критику в адрес Монеточки и Гречки.

Один из комментариев в поддержку Земфиры был подписан лидером рок-группы «Ночные снайперы» Дианой Арбениной.

«В точку. Браво», — написала Арбенина, на что тут же появился комментарий с крылатой фразой: «Девушки, уймите вашу мать!»

«Еще неделю назад про Монеточку мало кто знал, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей блогер Вадим Манукян. — Но Земфира перевернула жизнь Монеточки на «до» и «после». Вроде бы и сказала про нее нелицеприятные вещи, но это заставило массу людей не полениться и залезть в Интернет, чтобы ознакомиться с ее творчеством». «Сработал эффект черного пиара. Мне ее песни не близки, но некоторые мои друзья, оказывается, в восторге от ее творчества и чуть ли не считают ее эталоном. К примеру, Леша Столяров — пранкер Лексус — от нее просто в восторге».

По словам Вадима, Лексус своими восторгами его так удивил, что он рискнул переслушать Монеточку, первый альбом которой «Раскраски для взрослых» уже назвали чуть ли не лучшим поп-альбомом года.

«Нет, это не мое, — заявил Манукян по итогам прослушивания альбома. — А то, что она отказалась участвовать в «Нашествии» — на это я скажу, что рановато Монеточка зазналась. Да, несколько известных групп отказались в фестивале участвовать, это их выбор. Однако то, что позволено Юпитеру, не позволено быку». «К «юпитерам» на эстраде Монеточка пока не относится, так что это решение может ей горько аукнуться. Присоединиться к бойкоту легко, а вот потом вернуться — куда сложнее».

Впрочем, было ли решение Монеточки демаршем или сознательным бойкотом, сказать трудно. Организаторы «Нашествия» позже заявили, что певица якобы отменила свое выступление еще месяц назад, поэтому дальнейшее сотрудничество с ней будет продолжено.

Ранее от участия в «Нашествии» отказались группы «Порнофильмы», «Йорш» и «Элизиум».

Рок-фестиваль «Нашествие-2018» пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области. Среди участников фестиваля более 150 групп, среди которых такие «монстры», как «Ленинград», «Алиса», «Ария» и «Пикник».