Медведев рассказал, на какие средства могут быть построены медучреждения в РФ

Москва, 25 июля. Глава российского правительства Дмитрий Медведев считает возможным распространить опыт государственно-частного партнерства при строительстве медицинских учреждений в субъектах РФ. Об этом он сказал на совещании по онкологической помощи россиянам.

Медведев назвал целесообразным внедрение во всех регионах страны опыта строительства медучреждений на основе ГЧП. Перед началом совещания он проинспектировал Московский областной онкологический диспансер и высоко оценил качество учреждения.

Премьер считает его современным медицинским комплексом, сотрудники которого могут предоставить россиянам квалифицированную помощь — от ранеей диагностики до полноценного лечения. Глава правительства РФ отметил, что большинство пациентов получают помощь бесплатно.

В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что на борьбу с онкологией будет выделен триллион рублей. Ранее он отметил, что стране нужна общенациональная программа по борьбе с данным видом заболеваний.