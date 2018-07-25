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В Сети рассекретили новый компактный кроссовер от Datsun
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    В Сети рассекретили новый компактный кроссовер от Datsun

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    В Сети рассекретили новый компактный кроссовер от Datsun

    Токио, 25 июля. Японский автопроизводитель Datsun готовится представить новый среднеразмерный кроссовер для индийского рынка. Модель дебютирует уже в конце 2018 года, однако о характеристиках авто и его внешнем виде задолго до презентации узнал британский журнал Autocar.   

    Предполагается, что в линейке Datsun новинка расположится на ступень выше недавно представленного паркетника Cross, а длина машины не превысит 4 метров. По информации британского издания, новый кроссовер будет иметь двигателем объемом всего в 1 литр.

    Компактный и экономичный кроссовер должен стать конкурентом таких автомобилей, как Ford EcoSport и Tata Nexon. 

    В Сети рассекретили новый компактный кроссовер от Datsun

    Автор: Федор Веснин
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