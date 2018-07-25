В Сети рассекретили новый компактный кроссовер от Datsun

Токио, 25 июля. Японский автопроизводитель Datsun готовится представить новый среднеразмерный кроссовер для индийского рынка. Модель дебютирует уже в конце 2018 года, однако о характеристиках авто и его внешнем виде задолго до презентации узнал британский журнал Autocar.

Предполагается, что в линейке Datsun новинка расположится на ступень выше недавно представленного паркетника Cross, а длина машины не превысит 4 метров. По информации британского издания, новый кроссовер будет иметь двигателем объемом всего в 1 литр.

Компактный и экономичный кроссовер должен стать конкурентом таких автомобилей, как Ford EcoSport и Tata Nexon.