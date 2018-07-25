Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове пытался устроиться в милицию

Москва, 25 июля. Житель Серпухова, подозреваемый в убийстве девочки, проходил стажировку в милиции в 2008-2009 году, но его не взяли на работу. Об этом сообщила представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«С декабря 2008 года по май 2009 года подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Серпухове проходил стажировку в одном из территориальных пунктов милиции. Однако испытательный срок не прошел и на службу в органы внутренних дел принят не был», — сообщила она.

По словам Петровой, ранее местная жительница заявляла на мужчину в полицию из-за совершения противоправных действий к ее дочери, однако участковый отказался проводить проверку, чтобы не портить статистику своего участка. Как сообщают представители СК, данный инцидент породил у подозреваемого чувство безнаказанности.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, соседи мужчины называли его «маньяком». По их словам, он постоянно гонялся за детьми и демонстрировал им свои половые органы.

Напомним, что убитая девочка пропала с детской площадки 22 июля. Ее тело нашли в спортивной сумке у железной дороги. После задержания мужчины сенатор Елена Мизулина обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять под личный контроль расследование убийства.