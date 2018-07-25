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Украина
Экс-глава СБУ Наливайченко будет участвовать в выборах президента Украины
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    Экс-глава СБУ Наливайченко будет участвовать в выборах президента Украины

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    Экс-глава СБУ Наливайченко будет участвовать в выборах президента Украины

    Киев, 25 июля. Бывший руководитель Службы безопасности Украины, лидер движения «Справедливость» Валентин Наливайченко примет участие в выборах президента, которые состоятся в стране в марте 2019 года. 

    «С движением «Справедливость» мы несколько лет работали для того, чтобы иметь план для страны, иметь видение, иметь поддержку,  — сказал экс-глава СБУ в интервью телеканалу ZIK. — Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да».

    Стоит отметить, что после фактического отстранения от власти бывшего президента Украины Виктора Януковича Верховная рада назначила Наливайченко уполномоченным по контролю за деятельностью СБУ. В ночь с 22 на 23 февраля 2014 года Наливайченко вместе с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и в сопровождении силовиков спецподразделений «Сокол» и «Альфа» пытался задержать Януковича в Крыму. В том же году СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Наливайченко, который подозревается в похищении человека, воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, организации применения запрещенных средств и методов ведения войны, а также клевете.

    Автор: Тимур Румянцев
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