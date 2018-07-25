Фильм Кончаловского не попал на Венецианский кинофестиваль

Москва, 25 июля. Фильм Андрея Кончаловского «Грех» не будет участвовать в Венецианском кинофестивале. Фонд Кончаловского по поддержке кино решил отозвать заявку, поскольку режиссер не успел закончить работу над фильмом.

«Заявка на участие фильма «Грех» в Венецианском фестивале была отозвана по причине неготовности копии», — пояснили РИА Новости в фонде.

Отметим, что в основную конкурсную программу Венецианского кинофестиваля вошли 21 фильм. Среди авторов конкурсных работ оказались такие известные режиссеры, как Альфонсо Куарон («Дитя человеческое»), Дэмьен Шазелл («Одержимость») и братья Коэны («Старикам тут не место»).

По словам директора киносмотра Альберто Барбера, нынешний фестиваль проходит под знаком «долгого» метра. Хронометраж многих лент составляет 2,5 или 3 часа. Ожидается, что откроет кинофестиваль фильм про Нила Армстронга «Человек на Луне». Мероприятие будет проходить на острове Лидо с 29 августа по 8 сентября.