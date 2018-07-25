Американский суд не нашел в фильме «Форма воды» плагиата

Вашингтон, 25 июля. Американский суд не нашел в фильме режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» заимствований из пьесы драматурга Пола Зиндела «Позволь мне услышать твой шепот», пишет издание Variety.

Иск к авторам фантастического фильма «Форма воды» подал сын драматурга Дэвид Зиндел. По мнению федерального судьи США Перси Андерсона, пьеса и сценарий фильма существенно отличаются друг от друга, а те фрагменты, которые указ истец, являются слишком общими для защиты авторских прав.

Напомним, что Зиндел подал в суд на создателей картины за несколько дней до вручения премии «Оскар». Однако несмотря на обвинения в плагиате, кинолента «Форма воды» стала обладателем кинопремии в четырех номинациях: лучший фильм, лучший режиссер, лучший саундтрек и лучшая работа художника-постановщика.