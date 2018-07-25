Экс-глава Fiat Chrysler скончался через несколько дней после отставки

Цюрих, 25 июля. Экс-президент итало-американского автомобильного гиганта Fiat Chrysler Automobiles Серджо Маркионне скончался в медицинском учреждении в Цюрихе на 67-м году жизни. Об этом передает в среду информационное агентство Reuters.

«К огромному сожалению, сбылись худшие опасения. Серджо Маркионне, человек и друг, ушел из жизни», — передает Reuters слова председателя правления FCA Джона Элканна.

Напомним, в прошедший понедельник итальянские СМИ сообщили, что состояние Маркионне оценивается как «тяжелое, но стабильное». Причины ухудшения здоровья функционера не уточнялись.

По имеющимся данным, в конце прошлого месяца он перенес операцию на плече в швейцарской клинике.

Ранее концерн объявил о назначении нового главного управляющего Майка Мэнли, который сменил на этой должности Серджо Маркионне.

Кадровая рокировка была принята в ходе экстренного заседания совета директоров в прошедшую субботу на фоне резкого ухудшения состояния здоровья Маркионе.