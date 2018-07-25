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Экс-глава Fiat Chrysler скончался через несколько дней после отставки
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    Экс-глава Fiat Chrysler скончался через несколько дней после отставки

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    Экс-глава Fiat Chrysler скончался через несколько дней после отставки

    Цюрих, 25 июля. Экс-президент итало-американского автомобильного гиганта Fiat Chrysler Automobiles Серджо Маркионне скончался в медицинском учреждении в Цюрихе на 67-м году жизни. Об этом передает в среду информационное агентство Reuters.

    «К огромному сожалению, сбылись худшие опасения. Серджо Маркионне, человек и друг, ушел из жизни», — передает Reuters слова председателя правления FCA Джона Элканна.

    Напомним, в прошедший понедельник итальянские СМИ сообщили, что состояние Маркионне оценивается как «тяжелое, но стабильное». Причины ухудшения здоровья функционера не уточнялись.

    По имеющимся данным, в конце прошлого месяца он перенес операцию на плече в швейцарской клинике.

    Ранее концерн объявил о назначении нового главного управляющего Майка Мэнли, который сменил на этой должности Серджо Маркионне.

    Кадровая рокировка была принята в ходе экстренного заседания совета директоров в прошедшую субботу на фоне резкого ухудшения состояния здоровья Маркионе.

    Автор: Дана Балан
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