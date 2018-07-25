Мизулина потребовала «отстоять 21-ю кнопку» и дать цифровое будущее региональным телеканалам

Москва, 25 июля. Исключение региональных каналов из цифрового вещания расшатывает страну. Об этом сенатор Елена Мизулина заявила на совещании, посвященном правовому регулированию обеспечения жителей отдаленных населенных пунктов доступом к обязательным общедоступным теле- и радиоканалам.

«Как страной управлять? Сегодня переводить всех жителей России на просмотр только федеральных каналов — это значит разрушать страну», — заявила сенатор.

1 января 2019 года региональные каналы продолжат свое вещание в аналоговом формате и при помощи кабельных операторов. В перечень 20 цифровых общедоступных каналов (первый и второй мультиплекс) телеканалы субъектов России не вошли.

«Региональный канал подразумевался в первом мультиплексе, потом он был исключен, почему — никто не знает. Давайте не будем обманывать — никто не может сказать, почему технически нельзя включить 21 кнопку в мультиплексы, — отметила Елена Мизулина. — Та 21-я кнопка, о которой все говорят, — это обманка, на которую мы попались».

В соответствии с поправками к Федеральным законам «О СМИ» и «О связи», за одним из региональных телеканалов операторами кабельного телевидения закреплена 21 кнопка. Такие каналы были выбраны в каждом субъекте страны в 2017 году.

Однако не всем регионам России доступны услуги кабельных операторов. Это вызывает тревогу и региональных телекомпаний, и представителей Совета Федерации.