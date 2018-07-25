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Стало известно количество жалоб на ярославскую колонию, где пытали заключенного
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    Стало известно количество жалоб на ярославскую колонию, где пытали заключенного

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    Стало известно количество жалоб на ярославскую колонию, где пытали заключенного

    Воронеж, 25 июля. Десять сообщений о преступлениях со стороны сотрудников исправительной колонии №1 в Ярославле, где пытали заключенного, были поданы в 2017 году. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

    По его словам, по всем жалобам было отказано в возбуждении уголовного дела.

    «За прошлый год из этой колонии было десять сообщений о преступлениях. По всем ним следствие отказало в возбуждении уголовного дела, все это проверяется заново», —  сообщил Федотов.

    Он также отметил, что у Евгения Макарова, которого избили в колонии, не сложились отношения с администрацией. По его словам, причина — характер осужденного.

    «У него не сложились отношения с сотрудниками колонии. Такой у него характер… Я же разговаривал с другими», — заявил Федотов.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Сети появилось видео, как сотрудники колонии избивают заключенного Евгения Макарова. После этого ФСИН и прокуратура начала проверку в колонии: шестеро сотрудников администрации задержаны, суд арестовал четверых из них на два месяца. Кроме того, неизвестные люди угрожали адвокату заключенного. Женщине пришлось уехать из России.

    Автор: Денис Коробейников
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