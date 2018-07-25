Эти слова я слышал в 96-м: россияне ответили киевскому политику на заявление о «развале РФ» через 15 лет

Киев, 25 июля. Донбасс, Крым, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия будут без боевых действий сданы Москвой — «осталось только немного потерпеть». Российская Федерация развалится через 10-15 лет, когда Европейский союз перестанет закупать у российской стороны нефть и газ. Таким мнением поделился экс-боец так называемой АТО, а ныне советник министра информационной политики Украины Владимир Жемчугов.

«Россия развалится, ей осталось жить еще 10-15 лет, когда мы перестанем покупать нефть и газ, то есть, Россия ничего не производит, у них начнется экономический кризис», — привел странный аргумент Жемчугов, поскольку ранее Германия, Швеция, и Финляндия выдали разрешения на строительство «Северного потока — 2».

По его мнению, Европа якобы хочет мирным путем «освободить» Донбасс, Крым, Приднестровье, Грузию, передает «ПолитНавигатор».

Российских пользователей Сети рассмешили заявления Жемчугова и про встречи на высшем уровне с чиновниками Европейского союза, и про развал России. Они также напомнили украинскому политику, что на сегодняшний день начались подготовительные работы по укладке труб для «Северного потока — 2».

Кроме того, россияне напомнили бывшему бойцу, что они уже слышали заявления о том, что Россия вот-вот развалится.

Ранее глава OMV пригрозил контрмерами в случае введения санкций против «Северного потока — 2».