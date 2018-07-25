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В Совфеде предупредили о последствиях вступления Грузии в НАТО
Россия
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    В Совфеде предупредили о последствиях вступления Грузии в НАТО

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    В Совфеде предупредили о последствиях вступления Грузии в НАТО

    Москва, 25 июля. Членство Грузии в НАТО и появление сил альянса у российских границ вызовет адекватный ответ со стороны России. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

    По его словам, вступление Грузии в НАТО поставит крест на перспективе нормализации отношений между Тбилиси с Южной Осетией и Абзахией. Кроме того, членство Грузии в НАТО предполагает размещения новых видов вооружения и подразделений альянса на территории страны, что будет создавать дополнительную напряженность в регионе.

    «В случае появления новых военных систем (НАТО - Прим. ФАН) в непосредственной близости от границ РФ будут приняты все необходимые меры в полном объеме для обеспечения безопасности России и ее союзников», — сказал Косачев.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс полностью поддерживает евроатлантические устремления Тбилиси, поэтому Грузия обязательно войдет в состав НАТО.

    Автор: Артем Никулин
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