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«Троим в кокошниках» предложили создать бренд для выпуска головных уборов после ЧМ-2018 в России
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    «Троим в кокошниках» предложили создать бренд для выпуска головных уборов после ЧМ-2018 в России

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    «Троим в кокошниках» предложили создать бренд для выпуска головных уборов после ЧМ-2018 в России

    Москва, 25 июля. Один из организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года в России, генеральный директор FleishmanHillard Vanguard Елена Фадеева предложила по максимуму использовать эффект от прошедшего мундиаля. Трансформацию имиджа России после ЧМ-2018 его организаторы и представители крупнейших компаний страны обсудили на заседании Ассоциации менеджеров, которое посетила корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Как мы можем использовать этот успех после чемпионата мира? — задала вопрос Елена Фадеева. — Всему миру стали интересны регионы России. Те компании, которые работают в регионах, могут успешно рассказывать о том, что происходит в городах проведения ЧМ-2018».

    В целом все, что связано с чемпионатом и Россией, сейчас, на этой волне, может быть воспринято очень позитивно, добавила эксперт.

    «Если Гнатюки сейчас выпустят бренд кокошников, думаю, они будут иметь успех», — спрогнозировала Елена Фадеева.

    Напомним, вице-президент холдинга «Группа ИМА» Дмитрий Гнатюк, его супруга и племянник стали интернет-звездами после того, как во время трансляции матча Россия — Испания попали в кадр активно жующими фастфуд с кокошниками на головах.

    Впрочем, как уточнила Фадеева, на головах болельщиков на самом деле, если использовать корректные значения терминов, были не кокошники, а короны.

    Участники заседания также вспомнили другие позитивные и негативные информационные «вспышки» ЧМ-2018: от неприличного жеста Робби Уильямса на открытии и «усов надежды» Станислава Черчесова до ставшего мемом бразильца Томера Савойи — автора нецензурной фразы, которой он выразил свое восхищение перед нашей страной.

    Сформировавшееся вокруг прошедшего мундиаля информационное поле участники встречи сочли необходимым использовать для развития въездного туризма и международных бизнес-отношений. Следующим крупным событием, которое может закрепить успех России, эксперты называют Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске в 2019 году.

    Автор: Анна Клименко
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