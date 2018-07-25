ДНР и ЛНР следят, как ВСУ и нацбаты уничтожают друг друга: Царев оценил новый конфликт в Донбассе

Вооруженные силы Украины обстреляли позиции «Правого сектора»1 (деятельность этой экстремистской организации запрещена в России. — Прим. ФАН) и нацбатальона «Азов» в районе подконтрольного киевским властям села Лебединское в ДНР.

Как сообщил начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов, обстрел позиций радикалов вели артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. В результате были убиты три бойца нацбатальонов, а пятеро ранены.

В настоящее время нацбатальоны приведены в полную боеготовность, на их позиции прибыли иностранные инструкторы, добавил Безсонов.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, в 2014 году перешедшего на сторону ополченцев, конфликт между ВСУ и нацбатами был неизбежен.

«То, что конфликт между украинской властью и радикалами будет развиваться, было очевидно с самого начала, — отметил украинский политик в комментарии Федеральному агентству новостей.

Олег Царев объяснил, что радикалам нужна война, нужно находиться в зоне боевых действий, чтобы получать власть и оружие, торговать им, заниматься рэкетом и рейдерскими захватами.

«Украинская власть хочет, чтобы националисты, которые вышли из-под ее контроля, ушли из Донбасса, а радикалы хотят воевать, чтобы продолжать свою деятельность, не превращаясь при этом в обычных вооруженных бандитов. Потому что война с «террористами» дает моральное оправдание их противозаконной деятельности», — пояснил Олег Царев, в 2014 году ставший спикером парламента Новороссии.

Однако конфликт между ВСУ и нацбатами в Донбассе должен закончиться проигрышем последних, считает украинский политик.

«Власть все-таки есть власть. Сами националисты говорили, что конфликт с действующей украинской властью для них неизбежен и с ужасом ждали, когда их начнут «зачищать». В любом случае государственная машина насилия сильнее. Сейчас или позже, а, может, намного позже, Киев будет вынужден расправиться с радикалами», — считает Олег Царев.

При этом, по его словам, Донецку и Луганску конфликт между ВСУ и нацбатами только на руку.

«Пока ВСУ и нацбаты уничтожают друг друга, бойцам ДНР и ЛНР ничто не угрожает, на них никто не нападает. Они просто следят за происходящим со стороны. Потому что пока ВСУ и националисты стреляют друг в друга, они не стреляют в ополченцев», — заключил Олег Царев.

1 Организация запрещена на территории РФ.