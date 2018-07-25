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Донбасс: за две недели обстрелов ВСУ в ДНР погиб один человек, трое пострадали
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    Донбасс: за две недели обстрелов ВСУ в ДНР погиб один человек, трое пострадали

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    Донбасс: за две недели обстрелов ВСУ в ДНР погиб один человек, трое пострадали

    Донецк, 25 июля. Один человек погиб, трое были ранены в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за последние две недели.

    Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня.

    Отмечается, что за период с 11 по 25 июля было зафиксировано 79 случаев нарушения прекращения огня со стороны украинских военных. При обстрелах в ДНР погиб один человек, трое были ранены. Погибший и один из пострадавших – военные.

    Кроме того, были повреждены 33 здания и два полностью разрушены. В среднем ВСУ шесть раз в сутки обстреливали позиции ДНР.

    Напомним, Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года, когда ЛНР и ДНР объявили о независимости. Они сделали это после государственного переворота на Украине.

    Донбасс: за две недели обстрелов ВСУ в ДНР погиб один человек, трое пострадали

    Автор: Алия Садыкова
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