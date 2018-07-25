SpaceX запустила ракету Falcon 9 c десятью коммуникационными спутниками

Вашингтон, 25 июля. С космодрома в Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9. Она выведет на орбиту партию из десяти коммуникационных спутников Iridium NEXT. Компания SpaceX также ведет трансляцию запуска.

Старт ракеты был произведен в 14.39 по московскому времени. Новые спутники предназначены для передачи голоса и данных спутниковых телефонов Iridium. Они заменят на орбите спутники предыдущего поколения.

SpaceX в ходе текущего старта попытается сохранить носовой обтекатель. Корабль Mr. Steven предпримет попытку «поймать» дорогостоющую деталь в специальную сеть.

Webcast back in about 40 minutes for second stage engine restart and deployment of 10 @IridiumComm NEXT satellites. — SpaceX (@SpaceX) July 25, 2018

Напомним, 22 июля ракета Falcon 9 с канадским коммуникационным спутником Telstar 19 Vantage удачно стартовала с космодрома, расположенного во Флориде