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SpaceX запустила ракету Falcon 9 c десятью коммуникационными спутниками
Россия
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    SpaceX запустила ракету Falcon 9 c десятью коммуникационными спутниками

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    SpaceX запустила ракету Falcon 9 c десятью коммуникационными спутниками

    Вашингтон, 25 июля. С космодрома в Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9. Она выведет на орбиту партию из десяти коммуникационных спутников Iridium NEXT. Компания SpaceX также ведет трансляцию запуска.

    Старт ракеты был произведен в 14.39 по московскому времени. Новые спутники предназначены для передачи голоса и данных спутниковых телефонов Iridium. Они заменят на орбите спутники предыдущего поколения. 

    SpaceX в ходе текущего старта попытается сохранить носовой обтекатель. Корабль Mr. Steven предпримет попытку «поймать» дорогостоющую деталь в специальную сеть. 

    Напомним, 22 июля ракета Falcon 9 с канадским коммуникационным спутником Telstar 19 Vantage удачно стартовала с космодрома, расположенного во Флориде

    Автор: Тимур Румянцев
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