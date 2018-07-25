Сирия: Лавров и Герасимов обсудили с Макроном ускорение урегулирования и проблемы беженцев

Представители российского МИДа сообщили, что в Париже состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров, в частности, обсуждалась сирийская проблематика. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Лавров и Герасимов с начала текущей недели находятся в зарубежной командировке. Так, в понедельник 23 июля глава МИД РФ и начальник Генерального штаба ВС России посетили Иерусалим, где обсудили с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху вопросы, связанные с антитеррористической кампанией ВКС РФ и сирийской армии на юго-западе САР. Следующей остановкой стал Берлин, где представители официальной Москвы поговорили с канцлером Германии Ангелой Меркель о проблеме возвращения беженцев в арабскую республику.

Сирия также стала ключевой темой переговоров с французским лидером. В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства отмечается, что представители руководства РФ и Эммануэль Макрон подробно рассмотрели ситуацию в САР и коснулись вопросов ускорения мирного урегулирования и восстановления инфраструктуры страны. Главный акцент был сделан на необходимости создания условий для скорейшего возвращения сирийских беженцев в родные дома.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН, что возвращение вынужденных переселенцев на родину может решить охвативший Европу миграционный кризис. По мнению эксперта, правительства ряда западноевропейских стран в последнее время наконец поняли это, и процесс урегулирования кризиса в САР начал развиваться быстрее.

«Я вижу серьезные тектонические сдвиги на политическом уровне, которые сопряжены, прежде всего, с тем, что сейчас довольно остро обозначились разногласия в позициях Вашингтона и Европы, в том числе и по НАТО, и по ЕС, и по отношению к конфликту в Сирии. Германия, Франция и некоторые другие страны поняли, что многие внутренние и внешние вопросы можно решать и без участия Соединенных Штатов. Эти расхождения теперь помогли пересмотреть проблему мигрантов», — заметил политолог.

Ранее весь западный мир придерживался позиции, навязанной американцами, и связывал потоки беженцев с Ближнего Востока с «преступными действиями правительств стран данного региона против собственных граждан». Именно таким способом ошибочно трактовались и потоки перемещенных лиц из Сирии.

«До этого данные процессы обозначали как результат якобы противоправной деятельности Сирийской арабской армии (САА), вину за бегство людей из САР США даже пытались вменить России. Мы же, в свою очередь, напротив, старались объяснить, что причина увеличения числа мигрантов заключается в деятельности террористов, которыми в действительности является большая часть якобы умеренных боевиков, а также в военной кампании самой проамериканской международной коалиции, которая зачастую наносит авиаудары по мирным районам Сирии», — заявил собеседник ФАН.

В настоящее время, когда в отношениях между Соединенными Штатами и ЕС наметилось серьезное охлаждение, некоторые западноевропейские государства смогли пересмотреть свое видение многих внутри- и внешнеполитических вопросов, в частности — смогли оценить незаменимый вклад России в процесс сирийского урегулирования.