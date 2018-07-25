Пекин убедил авиакомпании из США признать Тайвань частью Китая

Вашингтон, 25 июля. Американские авиаперевозчики пойдут навстречу требованиям Пекина и начнут обозначать Тайвань как китайскую провинцию. American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines уже приняли соответствующее решение, пишет Bloomberg.

Обозначать Тайвань по-новому компании из США начнут уже в течение нескольких ближайших дней, отмечает издание. Весной Пекин обратился к зарубежным авиакомпаниям с требованием изменить обозначение Тайваня на своих сайтах и в рекламных буклетах.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Как напоминает «Свободная Пресса», глава Китая Си Цзиньпин неоднократно говорил, что Пекин не допустит независимости Тайваня.