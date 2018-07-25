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ЕК не смогла разъяснить план сдерживания миграции в Средиземноморье
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    ЕК не смогла разъяснить план сдерживания миграции в Средиземноморье

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    ЕК не смогла разъяснить план сдерживания миграции в Средиземноморье

    Брюссель, 25 июля. Еврокомиссия не смогла разъяснить ряд мер, предложенных исполнительной властью ЕС в плане сдерживания притока мигрантов в Европу из Средиземноморья, сообщил в среду источник в институтах ЕС.

    Как он отметил, остались нерешенными вопрос с созданием «контрольных центров» идентификации беженцев, а предложение создать буферные «региональные платформы высадки» мигрантов не нашло отклика среди третьих стран: Марокко и Тунис дали понять, что не собираются участвовать в проекте.

    По словам источника, ни одна страна Европы не предложила обустроить»контрольные центры» на своей территории, передает РИА Новости.

    «При этом непонятно, что будет с теми экономическими мигрантами, которым откажут в получении в перспективе статуса беженца», — добавил источник.

    В настоящее время Европа переживает миграционный кризис. Ранее испанские власти раскритиковали ЕС за нежелание решать проблему нелегальной миграции, отметив, что вопрос стоит на повестке дня по меньшей мере 20 лет.

    Автор: Василий Котов
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