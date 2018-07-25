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ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков
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    ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

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    ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

    Москва, 25 июля. Футболисты сборной России не попали в символическую сборную завершившегося в РФ первенства мира по футболу по версии болельщиков. Об этом в среду говорится в микроблоге Международной федерации футбола (ФИФА) в социальной сети Twitter.

    Футбольные фанаты выбирали символическую сборную турнира путем голосования на официальном сайте ФИФА.

    Отмечается, что лидером голосования стал хавбек сборной Хорватии Лука Модрич, ранее признанный лучшим игроком мундиаля-2018. Второе и третье места заняли хавбек команды Бразилии Фелиппе Коутиньо и форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, сообщает «Свободная пресса».

    Напомним, первенство мира по футболу проходило с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Победителем футбольного старта стала сборная Дидье Дешама, которая в финале обыграла команду Хорватии со счетом 4:2.

    Сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала турнира, где уступила хорватам в послематчевой серии пенальти (3:4).

    Автор: Дана Балан
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