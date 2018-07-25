«Не клади»: как в «ВКонтакте» выстрелил резонансный ролик с призывом идти на выборы Москвы
Десятки популярных сообществ в социальной сети «ВКонтакте» разместили видеоролик, герои которого призывают пойти на выборы мэра Москвы. Они рассказывают, что им «не ***** [все равно]» «на свежие продукты», а также на то, что «тротуары стали шире» и что «не приходится стоять с протянутой рукой». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Фоном на видео играет трек рэпера ST «Мэром Москвы», выпущенный им в середине июля. Заканчивается ролик призывом главных героев «не класть на выборы».
Видеоролик с названием «Когда тебе не все равно» появился вечером 23 июля в сообществе «Ору, сэр!», на которое подписано 1,8 миллиона пользователей.
Кроме того, этот ролик попал в сообщества «А ты знал?» (3,2 миллиона подписчиков), «Я ❤ КИНО», «Филиал сообщений от родственников» (по 1,7 миллиона) и других. С некоторых популярных страниц пост с видео позже был удален.
Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.
«Выборы грядут»
Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов прокомментировал ФАН появившийся видеоролик «Когда тебе не все равно».
«Насколько ролик станет вирусным, войдет ли в анналы медийной и политической истории страны и Москвы — судить не берусь. Но то, что он уже стал резонансным — факт. Как в свое время «гей на передержке». Тут нужно понимать, что эпатаж — это тоже один из агитационных приемов сейчас. Вот в данном случае мы наблюдаем обсценную лексику и крайне эмоциональный призыв не быть равнодушным к политическим процессам. Понятно, что многие возмутятся наличием мата. Но если говорить про политический утилитаризм, отойдя от эмоций, можно сказать, что эта агитация уже «выстрелила», — пояснил Александр Чаусов.
При этом, заметил эксперт, важно понимать, что сейчас пока идет так называемая «агитационная» или «ознакомительная» часть кампании. Когда кандидаты сообщают электорату, что выборы вообще будут, то они начинают рассказывать, что они из себя как кандидаты представляют. Так что вот этот ролик однозначно и весьма прозрачно говорит о том, что выборы грядут.
«Мобилизационная часть кампании, когда людям будут говорить, что нужно идти голосовать, начнется несколько позже. Со второй половины августа. Ну и подтянуть на участки молодежь — это давняя мечта всех политтехнологов. Потому что это такой ресурс, которого много, но к нему никак не подступиться. Здесь очередная попытка как раз донести до молодых и неформальных людей, что нужно участвовать в политических процессах. Сработает ли? Опять же не берусь судить. Но люди работают, в таком формате в том числе», — резюмировал Александр Чаусов.