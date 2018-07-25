«Не клади»: как в «ВКонтакте» выстрелил резонансный ролик с призывом идти на выборы Москвы

Десятки популярных сообществ в социальной сети «ВКонтакте» разместили видеоролик, герои которого призывают пойти на выборы мэра Москвы. Они рассказывают, что им «не ***** [все равно]» «на свежие продукты», а также на то, что «тротуары стали шире» и что «не приходится стоять с протянутой рукой». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Фоном на видео играет трек рэпера ST «Мэром Москвы», выпущенный им в середине июля. Заканчивается ролик призывом главных героев «не класть на выборы».

Видеоролик с названием «Когда тебе не все равно» появился вечером 23 июля в сообществе «Ору, сэр!», на которое подписано 1,8 миллиона пользователей.

В развлекательных пабликах «ВКонтакте» появился ролик с призывом идти на выборы мэра Москвы. Чтобы вы не сомневались, что видео ну очень молодежное, все его персонажи говорят, что им «не ***** [все равно]», на фоне – рэпер ST, а в конце – глитч pic.twitter.com/A39HrJ3XC4 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 24, 2018

Кроме того, этот ролик попал в сообщества «А ты знал?» (3,2 миллиона подписчиков), «Я ❤ КИНО», «Филиал сообщений от родственников» (по 1,7 миллиона) и других. С некоторых популярных страниц пост с видео позже был удален.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.

«Выборы грядут»

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов прокомментировал ФАН появившийся видеоролик «Когда тебе не все равно».

«Насколько ролик станет вирусным, войдет ли в анналы медийной и политической истории страны и Москвы — судить не берусь. Но то, что он уже стал резонансным — факт. Как в свое время «гей на передержке». Тут нужно понимать, что эпатаж — это тоже один из агитационных приемов сейчас. Вот в данном случае мы наблюдаем обсценную лексику и крайне эмоциональный призыв не быть равнодушным к политическим процессам. Понятно, что многие возмутятся наличием мата. Но если говорить про политический утилитаризм, отойдя от эмоций, можно сказать, что эта агитация уже «выстрелила», — пояснил Александр Чаусов.

При этом, заметил эксперт, важно понимать, что сейчас пока идет так называемая «агитационная» или «ознакомительная» часть кампании. Когда кандидаты сообщают электорату, что выборы вообще будут, то они начинают рассказывать, что они из себя как кандидаты представляют. Так что вот этот ролик однозначно и весьма прозрачно говорит о том, что выборы грядут.